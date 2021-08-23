Парламенты Грузии и Украины намерены расширить сотрудничество
БАКУ /Trend/ - Парламенты Грузии и Украины готовы расширить сотрудничество, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Об этом было заявлено на встрече председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, находящегося с визитом в Киеве.
По информации пресс-службы грузинского правительства, стороны обсудили важные вопросы стратегического сотрудничества в разных сферах, отметили, что политический диалог между Грузией и Украиной находится на высоком уровне.
Также был положительно оценен уровень сотрудничества Грузии и Украины в рамках международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Совета Европы.
«В рамках беседы обсуждалось успешное сотрудничество законодательных органов Грузии и Украины, была подтверждена готовность к дальнейшему углублению связей», - говорится в сообщении.
Премьер Грузии назвал встречу продуктивной. По его словам, на ней говорилось и о возможностях формата «Ассоциированного трио».
Гарибашвили находится в Украине с трехдневным официальным визитом. Он уже провел переговоры со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Также запланирована встреча грузинского премьера с президентом Владимиром Зеленским.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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