Прямые зарубежные инвестиции в Грузию сократились более чем наполовину

БАКУ /Trend/ - В 2020 году прямые иностранные инвестиции в Грузию составили 572 миллиона долларов (скорректированные данные), что на 57,2 процента меньше, чем годом ранее, сообщает Trend со ссылкой на грузинское Национальное статистическое управление.

По данным ведомства, основной причиной сокращения (на 283 миллиона долларов) является переход собственности от нерезидентов к резидентам в нескольких компаниях.

Основными странами - инвесторами в Грузию в отчетный период были: Великобритания с долей 53 процента (303 миллиона долларов), Нидерланды - 35,1 процента (200,7 миллиона долларов) и США - 17,2 процента (98,4 миллиона долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)