Грузия обнародовала 10 крупных товарных групп экспорта и импорта

Бизнес 24 августа 2021 08:40 (UTC+04:00)
Грузия обнародовала 10 крупных товарных групп экспорта и импорта

БАКУ / Trend / - Грузия обнародовала 10 крупных товарных групп экспорта и импорта за январь-июль 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального статистического управления страны.

Крупнейшие товарные группы экспорта:

1. Руды и медные концентраты – 465,9 тысячи долларов(доля в общем объеме – 20,5 процента);
2. Легковые автомобили – 248,3 тысячи долларов (10,9 процента);
3. Ферросплавы – 228,5 тысячи долларов (10 процентов);
4. Вина виноградные натуральные – 124,7 тысячи долларов (5,5 процента);
5. Алкогольные напитки – 81,4 тысячи долларов (3,6 процента);
6. Минеральные и пресные воды – 79,9 тысячи долларов (3,5 процента);
7. Лекарства фасованные – 55,1 тысячи долларов (2,4 процента);
8. Удобрения азотные минеральные или химические – 54,3 тысячи долларов (2,4 процента);
9. Трикотажные изделия – 43 тысячи долларов (1,9 процента);
10. Фундук и другие орехи – 37 тысяч долларов (1,6 процента).

Крупнейшие товарные группы импорта:

1. Легковые автомобили – 461,8 тысячи долларов (доля в общем объеме – 8,9 процента);
2. Нефть и нефтепродукты – 404,9 тысячи долларов (7,8 процента);
3. Руды и концентраты медные – 395,6 тысячи долларов (7,6 процента);
4. Лекарства фасованные – 203,8 тысячи долларов (3,9 процента);
5. Нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды – 179,6 тысячи долларов (3,4 процента);
6. Мобильные телефоны – 115,2 тысячи долларов (2,2 процента);
7. Грузовые автомобили – 71,2 тысячи долларов (1,4 процента);
8. Вакцины, кровь и иммунопродукты – 62 тысячи долларов (1,2 процента);
9. Вычислительные машины и их блоки – 61 тысяча долларов (1,2 процента);
10. Пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи) – 46,4 тысячи долларов (0,9 процента).

В январе-июле 2021 года внешнеторговый товарооборот Грузии составил 7 481,6 миллиона долларов, что на 21,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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