В Тбилиси вырос спрос на вторичном рынке жилья

БАКУ /Trend/ - В июле 2021 года спрос на вторичном рынке Тбилиси вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на риелторскую компанию "Коллиерс".

Количество сделок по купле - продаже недвижимости в июле составило 3 193, что больше на четыре процента показателя аналогичного месяца 2019 года, а в стоимостном выражении - на 21 процент.

В стоимостном выражении вторичный рынок жилья вырос на шесть процентов и составил 147 миллионов долларов.

На первичном рынке жилья в Тбилиси в указанный период было зарегистрировано 1 978 сделок, что на два процента меньше, чем в июле 2019 года. При этом в стоимостном выражении рынок сократился на один процент.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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