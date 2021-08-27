Казахстан и Россия достигли договоренности в сфере карантинного фитосанитарного контроля

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Россия достигли договоренности в сфере осуществления карантинного фитосанитарного контроля, передает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

23-24 августа состоялись двусторонние консультации председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана А.Марса с исполняющим обязанности руководителя Россельхознадзора А. Кармазиным.

В рамках встречи для оперативного информационного обмена и соблюдения единых карантинных фитосанитарных требований был согласован и утвержден план проведения работ по интеграции ИС ЕАСУ (Казахстан) и ФГИС «Аргус-фито» (Россия).

Планом интеграции установлены четкие сроки его реализации. Интеграция будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства сторон.

Также достигнута договоренность по проведению межлабораторных сличительных испытаний между РГУ «Республиканский центр карантина растений» и ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», углублению сотрудничества между лабораториями двух стран в области применения передовых методов идентификации карантинных объектов.

Кроме того, достигнута договоренность о совместном инициировании вопроса разработки на уровне ЕАЭС единого технического регламента «О безопасности пестицидов», регулирующего вопросы оборота пестицидов на таможенной территории союза. По итогам переговоров и достигнутых договоренностей фитосанитарными службами двух стран был подписан совместный протокол.