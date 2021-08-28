Австрия значительно увеличила импорт автомобилей из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–мае 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Австрию возрос на 44,4 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 92 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве торговли Турции.

В мае экспорт автомобилей из Турции в Австрию возрос на 0,5 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 15,467 миллиона долларов.

Турция в январе-мае 2021 года увеличила экспорт автомобилей на 37,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,033 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала автомобили на 1,881 миллиарда долларов, что на 56,5 процента больше показателя мая 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021) турецкий экспорт автомобилей составил 28,803 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)