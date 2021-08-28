Грузинский экспорт в Россию за год вырос более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2021 года Грузия увеличила экспорт в Россию на 40,4 процента - до 322 686 долларов, а импорт из этой страны - на 15,1 процента - до 545 317 долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального статистического управления Грузии.

Россия является вторым по величине торговым партнером Грузии. Ее доля в общем грузинском экспорте в отчетный период составила 14,2 процента, в импорте - 10,5 процента.

Грузинский экспорт в РФ вырос в основном за счет ферросплавов, вина, минеральной воды, а также фруктов: абрикосов, вишни, черешни, персиков и слив.

Изменение экспорта в процентах в январе - июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выглядит следующим образом:

- ферросплавы - рост на 45,7 процента (в 2020 году - 57,7 тысячи долларов, в 2021 году - 84 тысячи долларов);

- натуральные виноградные вина - рост на 14,5 процента (в 2020 году - 62,6 тысячи долларов, в 2021 году - 71,7 тысячи долларов);

- минеральные воды - рост на 57 процентов (в 2020 году - 23,2 тысячи долларов, в 2021 году - 36,4 тысячи долларов);

- алкогольные напитки - рост на 10 процентов (в 2020 году - 16,7 тысячи долларов, в 2021 году - 18,5 тысячи долларов);

- абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы - рост на 46,5 процента (в 2020 году - 11,4 тысячи долларов, в 2021 году - 16,8 тысячи долларов).

Грузинский импорт из РФ нефтяных газов и газообразных углеводородов вырос на 165,4 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)