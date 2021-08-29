ЕС продолжает поддерживать Грузию в повышении ее экспортной конкурентоспособности

Евросоюз привержен поддержке правительства Грузии в повышении экспортной конкурентоспособности страны.

Об этом сообщили Trend в делегации Евросоюза (ЕС) в Грузии.

"За последние несколько лет в Грузии наблюдается устойчивый экономический рост, который стал возможным отчасти благодаря продолжающимся экономическим реформам. Эти реформы включают пересмотр процедур сбора налогов, борьбу с коррупцией, открытие страны для внешней торговли и инвестиций, улучшение инфраструктуры и упрощение деловой среды. ЕС поддерживает Грузию в развитии ее экономического потенциала посредством международного сотрудничества. Это включает помощь в согласовании с законодательными евростандартами", – заявили в ЕС.

Согласно источнику, ЕС помогает Грузии проводить систематическую реформу управления государственными финансами, благодаря которой эффективное бюджетирование, учет и аудит государственных ресурсов приведут к более эффективному распределению средств. Кроме того, ЕС поддерживает политику регионального экономического развития Грузии, которая создает новые возможности.

"Торговля между ЕС и Грузией неуклонно растет на протяжении многих лет, и сегодня ЕС является основным торговым партнером Грузии. Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) укрепляет экономические связи Грузии с ЕС и включает положения о государственных закупках, общие таможенные правила, а также технические и санитарные стандарты для таких товаров, как продукты питания, права интеллектуальной собственности и правила конкуренции", – заявили в ЕС.

ЕС также привержен поддержке правительства Грузии в повышении экспортной конкурентоспособности страны, например, путем создания систем управления качеством и инфраструктуры качества, чтобы обеспечить соблюдение стандартов, сказал источник.

Отметим, что ЕС – главный торговый партнер Грузии. Около 27 процентов торговли Грузии приходится на ЕС, затем следуют Турция (13,6 процента) и Россия (11 процентов). Основными экспортными товарами являются минеральные продукты, машины и оборудование, химическая продукция. Основные товары, импортируемые ЕС из Грузии, – это минеральные и химические продукты, сельскохозяйственная продукция, цветные металлы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)