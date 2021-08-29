Медные руды и концентраты заняли первое место в списке основных экспортных товаров Грузии

БАКУ / Trend / - Медные руды и концентраты, на которые пришлись 20,5 процента от общего объема экспорта, заняли первое место в списке основных экспортных товаров Грузии с января по июль 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

Экспорт вышеуказанной продукции составил 465,9 миллиона долларов в стоимостном выражении.

Экспорт легковых автомобилей превысил 248,3 миллиона долларов (доля в общем объеме экспорта – 10,9 процента).

Третье место занял экспорт ферросплавов, который составил 228,5 миллиона долларов (10 процентов от общего объема экспорта).

Основными товарами импорта с января по июль 2021 года были легковые автомобили, импорт которых составил 461,8 миллиона долларов (8,9 процента от общего объема импорта).

Затем в списке следуют нефть и нефтепродукты на сумму 405 миллионов долларов (7,8 процента импорта).

Медные руды и концентраты заняли третье место в списке основных импортных товаров (395,6 миллиона долларов США). На них приходится 7,6 процента импорта.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)