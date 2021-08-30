Турция наращивает экспорт сушеных томатов

Экспорт сушеных томатов из Турции в январе - июле 2021 года вырос на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 55 млн 850 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении Ассоциации экспортеров Эгейского региона (EİB), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По итогам 2020 года объем турецкого экспорта сушеных томатов составил 83 млн долларов.

Ведущими импортерами сушеных томатов из Турции в первые 7 месяцев текущего года стали США, Италия и Германия. Экспорт в США за этот период вырос на 60 процентов, до 9 млн 462 тыс. долларов. Экспорт в Италию составил 8 млн 928 тыс. долларов, в Германию – 6 млн 530 тыс. долларов.

В беседе с агентством «Анадолу» глава Совета директоров Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак отметил, что сушеные помидоры являются важной альтернативой с точки зрения экспорта товаров с добавленной стоимостью.

Учак отметил, что сектор нацелен на доведение экспортных показателей до 100 млн долларов до конца года за счет удовлетворения поступающего из-за границы спроса и диверсификации рынков.