Azer Turk Bank представил новый дизайн логотипа (ФОТО)

Государственный Azer Turk Bank обновил свой логотип.

Принимая во внимание основные критерии, актуальные сегодня в области дизайна в мире, Банк официально представил свой новый, простой, лаконичный и эстетичный логотип.

Следует отметить, что хотя старый логотип не претерпел серьезных изменений, он был грамотно усовершенствован для создания более выразительного и запоминающегося изображения.

Новый логотип в первую очередь структурирован и отражает современность и цифровизацию.

На изображениях ниже показана эволюция основного логотипа, а также суб-логотипов банка