Azer Turk Bank представил новый дизайн логотипа (ФОТО)
Государственный Azer Turk Bank обновил свой логотип.
Принимая во внимание основные критерии, актуальные сегодня в области дизайна в мире, Банк официально представил свой новый, простой, лаконичный и эстетичный логотип.
Следует отметить, что хотя старый логотип не претерпел серьезных изменений, он был грамотно усовершенствован для создания более выразительного и запоминающегося изображения.
Новый логотип в первую очередь структурирован и отражает современность и цифровизацию.
На изображениях ниже показана эволюция основного логотипа, а также суб-логотипов банка
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