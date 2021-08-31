В Грузии индекс цен производителей промпродукции незначительно снизился за месяц

БАКУ /Trend/ - В Грузии индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2021 года снизился на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, но вырос на 18,8 процента по сравнению с июлем прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет грузинского Национального статистического управления.

По данным отчета, в указанный период тарифы на электроэнергию, газ и пар в Грузии сократились на 7,2 процента.

В июле в Грузии цены на продукцию горнодобывающей отрасли выросли на 21 процент, на промышленную продукцию - на 21,1 процента, тарифы на водоснабжение и канализацию - на 7,5 процента.

В январе - июле Грузия экспортировала продукцию местного производства на сумму 2,27 миллиарда долларов, что на 27,8 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

"Доля внутреннего экспорта (экспорт товаров и услуг местного производства, включая товары и услуги иностранного происхождения, которые были существенно изменены в результате местной переработки) в общем объеме грузинского экспорта составила 73,1 процента, а сам внутренний экспорт - 1,66 миллиарда долларов, что на 30,7 процента превышает показатель января - июля 2020 года", - говорится в сообщении.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)