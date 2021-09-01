Названы данные по грузинскому импорту из Китая

БАКУ /Trend/ - В период с января по июль 2021 года Грузия импортировала 19 829 тонн плоского проката из нелегированной стали с плакировкой или покрытием из Китая на сумму 17,7 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

За отчетный период Грузия импортировала из Китая 4 721 тонну подвижного, сортировочного, извлекающего или расточного оборудования на сумму 17,7 миллиона долларов и 6 166 тонн новых резиновых пневматических шин на сумму 15,7 миллиона долларов.

Также из этой страны были импортированы 7,2 тонны вакцин, препаратов крови и иммунных препаратов на сумму 24,2 миллиона долларов.

За указанный период Грузия импортировала из Китая 115,2 тонны автоматов обработки данных и их агрегатов на сумму 11,3 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукции на сумму 370,4 миллиона долларов, что составляет 8,8 процента от общего экспорта Грузии.

Между тем экспорт Китая в Грузию составил 370,4 миллиона долларов, что составляет 16,3 процента от общего объема импорта в Грузию.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila6197935