Грузия увеличила экспорт персиков и нектаринов

БАКУ /Trend/ - С 1 мая по 24 августа Грузия экспортировала 28,7 тонны персиков и нектаринов на сумму 26,1 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт персиков и нектаринов увеличился на 5,7 тысячи тонн (25 процентов), а стоимость экспорта - на 6,9 миллиона долларов (36 процентов).

Грузинская продукция была экспортирована в Россию (18 942 тонны), Украину (768 тонн), Азербайджан (269 тонн), Беларусь (119 тонн), Молдову (116 тонн), Польшу (98 тонн), Словению (59 тонн).

В этом году Грузия экспортирует рекордные объемы персиков и яблок, сказал ранее министр сельского хозяйства страны Леван Давиташвили.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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