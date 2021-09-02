БАКУ / Trend / - Во втором квартале 2021 года уровень безработицы в Грузии увеличился на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,1 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального статистического управления Грузии.

Согласно данным, уровень безработицы во втором квартале 2018 года составлял 18,4 процента, в 2019 году – 17,3 процента, в 2020 году – 18,3 процента.

Уровень безработицы в городской местности увеличился на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сельской местности – на 6,2 процента.

Безработица среди мужчин традиционно выше, чем среди женщин. У женщин этот показатель увеличился на 1,2 процента и достиг 18,9 процента, а мужчин-безработных стало больше на 5,7 процента, то есть теперь их стало 24,5 процента.

Согласно официальной статистике, во втором квартале 2021 года на долю рабочей силы (экономически активного населения) приходилось 51,4 процента населения трудоспособного возраста (от 15 лет и старше), что на 1,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом уровень занятости снизился на 1 процент, составив 40,1 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)