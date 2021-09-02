Грузия обнародовала объемы импорта и экспорта цитрусовых

БАКУ /Trend/ - С января по июль 2021 года Грузия экспортировала 774,5 тонны лимонов и лаймов на сумму 629,3 тысячи долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Отметим, что показатели экспорта лимонов и лаймов по сравнению с январем-июлем прошлого года сократились почти вдвое (7 месяцев 2020 года – 1,1 миллиона долларов, 1 511,6 тонны).

Среди экспортных рынков – Армения (584,2 тысячи долларов, 745,4 тонны), Германия (28,8 тысячи долларов, 4,8 тонны), Турция (14,4 тысячи долларов, 22,2 тонны) и Россия (1,7 тысячи долларов, 2 тонны). В незначительном количестве лимоны и лаймы были экспортированы в Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты.

Отметим, что за отчетный период Грузия закупила 2 364,4 тонны лимонов и лаймов на сумму 999,2 тысячи долларов.

Согласно официальной статистике, объем импортируемой продукции сократился в общей сложности на 83,1 тонны, однако затраты на приобретение лимонов и лаймов были на 26,7 процента меньше, чем за тот же период прошлого года (7 месяцев 2020 года – 1,4 миллиона долларов, 2 448,5 тонны).



Основные страны-импортеры лимонов и лаймов в январе-июле:

1. Турция – 371,6 тысячи долларов, 1 738,2 тонны;

2. Нидерланды – 307,5 тысячи долларов, 109,3 тонны;

3. Египет – 257 тысяч долларов, 403,3 тонны;

4. ЮАР – 43,6 тысячи долларов, 89,5 тонны;

5. Аргентина – 19,3 тысячи долларов, 24 тонны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)