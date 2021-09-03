USAID помогает Грузии в противодействии COVID-19

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) оказывает помощь для усиления способности Грузии эффективно противодействовать COVID-19, сообщили Trend в представительстве USAID в Тбилиси.

"Наша помощь охватывает области общественного здравоохранения, демократии и управления, гражданского общества и, конечно же, восстановления экономики", – сказал источник.

Вот несколько конкретных примеров помощи агентства в экономической сфере:

● Работа с Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии (ПГ) над предоставлением оборудования для борьбы с вредителями, чтобы помочь фермерам собрать хороший урожай в условиях пандемии;

● Сотрудничество с Корпорацией финансирования развития США (DFC), в результате чего около 2 миллионов долларов США было направлено в виде кредитов 497 малым и средним предприятиям для поддержки их восстановления после экономических последствий COVID-19;

● Содействие грузинским компаниям в переходе на производство упаковок для медицинских масок, что позволило доставить около миллиона масок населению по всей стране на ранних этапах пандемии коронавируса;

● Помощь грузинским компаниям и бизнес-ассоциациям в интегрировании электронной коммерции в бизнес-модели, чтобы привлечь больше клиентов в Грузии и за рубежом в условиях пандемии;

● Запуск совместно с правительством Грузии и частным сектором Фонда согласования в сфере туризма, чтобы помочь более чем 100 туристическим компаниям оправиться от пандемии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)