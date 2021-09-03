"Мазда Соллерс" с 2022 года удвоит производство двигателей

Совместное предприятие ПАО "Соллерс Авто" и японской Mazda - ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР, г. Владивосток) с 2022 года планирует вдвое увеличить производство двигателей, заявил основной владелец "Соллерса" Вадим Швецов на российско-японской сессии на ВЭФ-2021, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Накануне сообщалось о запуске второй очереди завода двигателей МСМР. Введен в строй новый цех механообработки головок блока цилиндров (ГБЦ) для двигателей Mazda SkyActiv-G. Инвестиции в проект составили более 4 млрд руб.($54 млн.), максимальная мощность линии - до 50 тысяч ГБЦ в год.

ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. В настоящее время СП производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-9, Mazda CX-5, Mazda CX-30 и седан Mazda 6.