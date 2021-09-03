Обнародован Топ-5 стран-импортеров вакцин в Грузию
БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2021 года Грузия закупила вакцины на сумму 39,975 миллиона долларов из 16 стран мира, сообщает Trend со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии (Геостат).
Согласно данным, самая большая партия вакцин на сумму 31,678 миллиона долларов была импортирована в июле 2021 года.
Топ-5 стран, откуда Грузия импортирует вакцины, выглядит следующим образом:
• Китай – 24,207 миллиона долларов;
• США – 6,056 миллиона долларов;
• Бельгия – 3,707 миллиона долларов;
• Франция – 2,35 миллиона долларов;
• Гонконг – 2,023 миллиона долларов.
В то же время Грузия закупила вакцины в таких странах, как Нидерланды, Индия, Дания, Литва, Турция.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @Mila61979356
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