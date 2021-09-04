Трамп продает гостиницу в Вашингтоне

Экс-президент США Дональд Трамп решил продать отель Trump International Hotel, находящийся в центре Вашингтона, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Сообщается, что бывший глава Белого дома уже ведет переговоры о продаже прав на использование гостиницы.

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Сообщается, что права на недвижимость продаются компании-застройщику, которая будут вести переговоры с гостиничными брендами. Последние будут заниматься администрированием собственности и ее ребрендингом.

Детали сделки пока неизвестны, и для ее заключения понадобится продолжительное время, пишет издание.

Отель политика расположен на главной улице американской столицы, в 500 м от Белого дома и в 1 км от Капитолия.

Ранее сообщалось, что Трамп выставил на продажу один из своих частных вертолетов.