ASOS перестал отправлять товары в Беларусь

Интернет-магазин британского бренда ASOS, который производит одежду и косметику, исключил Белоруссию из списка стран, в которую могут быть доставлены товары, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«К сожалению, доставки в Беларусь на данный момент нет. На случай, если доставка возобновится, то информацию вы увидите на нашем сайте», — сказали в ASOS.