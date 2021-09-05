ASOS перестал отправлять товары в Беларусь
Интернет-магазин британского бренда ASOS, который производит одежду и косметику, исключил Белоруссию из списка стран, в которую могут быть доставлены товары, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«К сожалению, доставки в Беларусь на данный момент нет. На случай, если доставка возобновится, то информацию вы увидите на нашем сайте», — сказали в ASOS.
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