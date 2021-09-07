Грузия значительно увеличила экспорт яблок
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Замглавы парламентского комитета Азербайджана о вероятности распространения коронавируса учениками школ
Проекты с Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год
Информация о принудительном ношении масок на открытом воздухе не соответствует действительности – МВД Азербайджана
Энергетическая инфраструктура необходима для благосостояния азербайджанского народа – Разведцентр энергетической безопасности НАТО
Члены Национальной паралимпийской команды Азербайджана награждены орденами и медалями - Распоряжение