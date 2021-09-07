АЕБ и EUROUZ Узбекистана подписали Меморандум о сотрудничеств

БАКУ/Trend/- Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в лице Йохана Вандерплаетсе, председателя правления АЕБ, и Европейско-Узбекская Ассоциация Экономического Сотрудничества (EUROUZ) в лице Ойбека Шайхова, генерального секретаря EUROUZ, подписали Меморандум о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках Первого Делового круглого стола ЕС-Узбекистан в Посольстве Республики Узбекистан в Бельгии, состоявшегося в гибридном формате 06 сентября 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на EUROUZ.

В мероприятии приняли участие Заместитель премьер-министра - Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков, Директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ, заместитель управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей (EEAS) Люк Пьер Девинь, послы Республики Узбекистан в странах ЕС и другие высокопоставленные официальные лица ЕС и Узбекистана, а также более 200 представителей европейского бизнеса, планирующих начать работу или уже работающих в Узбекистане, многие из которых присутствовали онлайн. В ходе мероприятия ряд крупных европейских компаний - Сименс (Германия), Пьетро Фиорентини (Италия) и Веон (Голландия), которая бала представлена генеральным директором Билайн Узбекистан, поделились с участниками своим опытом работы в Узбекистане.

Подписание меморандума между двумя крупнейшими представительствами европейских инвесторов в России и Узбекистане стало логическим продолжением многолетней работы по улучшению инвестиционного климата в регионе как со стороны европейских инвесторов, так и со стороны правительства и деловых кругов Узбекистана и России.

Стороны пришли к соглашению об установлении сотрудничества и расширении взаимодействия в целях повышения эффективности торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на территории Республики Узбекистан, создания благоприятных условий для привлечения и защиты иностранных инвесторов, реализации инвестиционных проектов.

АЕБ и EUROUZ также договорились о том, что основными направлениями сотрудничества станут реализация совместных проектов, инициатив и специализированных сервисных предложений для иностранных инвесторов.