В Казахстане ожидается постепенное снижение уровня инфляции

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана ожидает снижения в стране непродовольственной инфляции до 5% в 2022 году и 4% в 2023-2024 годах.

Об этом, как передает во вторник Trend, на заседании правительства сказал председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев



В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

«По итогам 8 месяцев т.г. основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на продовольствие, который достиг уровня 11,4%. Для его снижения до 8% к концу т.г. в соответствии с Комплексом мер Правительством и акимами будут приняты оперативные меры по устранению сезонных шоков и дисбалансов на отдельных рынках, не исключая эффективные временные меры регуляторного характера и антимонопольного воздействия», — сказал Е. Досаев.

Для достижения среднесрочных целей по стабилизации инфляции, поставленных Главой государства, Правительством будут реализованы инициативы по полноценному насыщению внутреннего рынка со строгим соблюдением баланса производства, экспорта и импорта товаров, повышению производительности АПК и развитию эффективной товаропроводящей системы.

Это позволит снизить продовольственную инфляцию до 6% в 2022 году и 5% в 2023-2024 годах. По непродовольственным товарам основным потенциалом сдерживания роста цен обладает рынок ГСМ, который помимо прямого эффекта имеет существенный косвенный эффект на другие товары и услуги.

«По согласованию с Правительством РК, мы ожидаем снижения непродовольственной инфляции до 5% в 2022 году и 4% в 2023-2024 годах», — проинформировал он.

По словам главы Нацбанка, для регулируемых услуг особо важно внедрение предсказуемой и сбалансированной тарифной политики на среднесрочной основе.

«Считаем целесообразным, начиная с 2023 года, начать переход от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Это позволит стабилизировать сервисную инфляцию на уровне 4% в 2022-2024 годах. Эффективность предлагаемых мер во многом будет зависеть от слаженности и координации работы в регионах», — сказал Досаев.