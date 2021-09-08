Австрийское агентство развития нацелено на поддержку экономического развития Грузии

БАКУ / Trend / - Австрийское агентство развития (ADA) ставит своей целью поддержку национального экономического развития и демократизации в Грузии.

Об этом сообщили Trend в Федеральном министерстве сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии.

"Помимо достижения ощутимых улучшений в условиях жизни населения, сотрудничество Австрии в области развития Грузии сосредоточено на укреплении сближения с европейскими институтами и стандартами, демократическим развитием и правами человека", – сказал источник.

По сообщению министерства, вместе с представителями Грузии ADA объявила сельское и лесное хозяйство, а также сферу управления приоритетными направлениями в своих совместных усилиях по улучшению условий жизни.

"В сельском хозяйстве, которое является основным направлением деятельности ADA в Грузии, поддержка со стороны Австрии сосредоточена на разработке прочной правовой базы, а также на внедрении современных агротехнологий и агроуправления с помощью передовых методов ведения сельского хозяйства (GAP), демонстрационных участков, обучения и прямой помощи бенефициарам", – добавили в министерстве.

Грузия является приоритетной страной для Австрии в сотрудничестве в целях развития с 2011 года.

Австрийское агентство развития имеет полевой офис в Тбилиси с 2013 года, а в 2019 году организация открыла в Местии (Сванети) и Амбролаури (Рача) свои первые региональные полевые офисы, поддерживающие реализацию совместно финансируемого ЕС и Швецией проекта по горному туризму.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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