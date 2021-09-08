В Грузии выросла выручка от экспорта текстиля
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Государственно-частное сотрудничество внесет вклад в процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана – министр
Председатель парламента Азербайджана на конференции ответила на необоснованные претензии армянского спикера
Human Rights Watch распространила очередной отчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана
Представители ведущих азербайджанских СМИ возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в Астрахани (ВИДЕО)
Пенитенциарная служба Минюста Азербайджана обнародовала причину смерти экс-главы ИВ Агстафинского района
Объем ненефтяного экспорта Азербайджана приравнялся к годовым показателям 2017-18 гг. по этой категории
Есть предложения по строительству новых водохранилищ на освобожденных землях Азербайджана - замминистра (Эксклюзив)
Azercell оказал поддержку реализации профессиональных тренингов для детей шехидов и ветеранов Второй Карабахской Войны
Госкомиссия Азербайджана обнародовала детали возвращения задержанного в Агдере рядового Джамиля Бабаева
Азербайджан, Узбекистан и Грузия развивают коридоры и коммуникации — "круглый стол" на платформе Baku Network (ВИДЕО)
Совместные тактические учения Азербайджана и Турции в Лачине направлены на обеспечение стабильности в регионе - МИД
Комитет Милли Меджлиса проведет слушания на тему нынешнего состояния медпомощи онкологическим больным
Рынок нефти может рассчитывать на дополнительное предложение для удовлетворения спроса - вице-президент Wood Mackenzie
Торгово-инвестиционное сотрудничество является основным направлением азербайджано-катарского партнерства - министр (ФОТО)
На Стокгольмской выставке моды представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах–это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку пройдет заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном