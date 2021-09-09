Узбекистан увеличит объем промышленного производства в 1,4 раза

БАКУ/Trend/- Объем промышленного производства Узбекистана в ближайшие пять лет, согласно новой стратегии страны, увеличится в 1,4 раза, сообщает Trend со ссыкой на Uzdaily.

Об этом сегодня заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на сессии партии УзЛиДеП в Ташкенте.

Он добавил, что производительность труда вырастет как минимум в 2 раза.

По его данным, производство меди и других продуктов увеличится вдвое и достигнет $8 млрд.

В химической промышленности будет произведено продукции на сумму $2 млрд за счет увеличения степени переработки природного газа с 8% до 20%.

Размер цифровой экономики будет увеличен как минимум в 2,5 раза до $4 млрд., сказал Президент Узбекистана.

Каждая квартира и социальное учреждение будут подключены к высокоскоростному Интернету по доступной цене, автомагистрали будут на 100% покрыты мобильной связью и Интернетом, добавил он.

Скорость международного магистрального Интернета увеличится в 5 раз, скорость межрайонных сетей увеличится в 8 раз.