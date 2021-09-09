Казахстан и Азербайджан подписали меморандум по торговому сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между министерством торговли и интеграции Казахстана и министерством экономики Азербайджана подписан меморандум по торговому сотрудничеству.

Об этом написал в Facebook министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, находящийся с визитом в Азербайджане, передает в четверг Trend.

На встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым стороны обсудили возможности увеличения двустороннего товарооборота.

Он отметил, что Казахстан готов в самое ближайшее время нарастить поставки востребованных азербайджанской экономикой товаров металлургической и нефтехимической отраслей, продукции пищевой промышленности.

«У Азербайджана есть интерес к нашей продукции стройиндустрии, у нас, помимо всего прочего - к их пищепрому и нефтехимии», - написал Султанов.

«Подписали межведомственный меморандум по торговому сотрудничеству. Он будет способствовать укреплению взаимной торговли на взаимовыгодной и справедливой основе. Сотрудничать будем по широкому кругу с упором на выявление барьеров в торговле и поиск решений по их устранению», - написал Султанов.