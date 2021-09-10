В Грузии заработала программа продвижения местного вина на мировых рынках

БАКУ /Trend/ - В Грузии заработала государственная программа продвижения местного вина на мировых рынках, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующее постановление вступило в силу 9 сентября. Документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Цель программы – повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности грузинского вина на международных рынках. Кроме того, ее основная задача заключается в повышении узнаваемости грузинского вина на стратегических, приоритетных рынках и диверсификация экспортных рынков.

В рамках программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы (за исключением расходов на маркетинг, понесенных в Грузии и странах СНГ), если они в текущем году экспортируют больше вина, чем в прошлом году, а также потратят на маркетинговую кампанию больше средств.

Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого каждому бенефициару в течение календарного года, не может превышать 600 тысяч лари (193,190 доллара). Согласно постановлению, соглашение о финансировании будет подписано с потенциальным бенефициаром, если он понес какие-либо маркетинговые расходы в течение последних 3 лет и экспортировал вино в соответствии с условиями программы. Программа поможет импортерам грузинского вина продвигать свою продукцию в торговых сетях или розничных магазинах, а также на различных платформах.

Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических с точки зрения экспорта странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, а также в Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.

В результате этого с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300 процентов. В указанном году количество вина, экспортированного в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия экспортировала 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.

По информации Национального агентства вина, за восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Главным импортером грузинского вина является Россия.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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