Тюркский совет является перспективной площадкой для развития региональных связей - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) является перспективной площадкой с точки зрения развития региональных связей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он сообщил, что в Баку сегодня пройдет 10-е заседание министров экономики стран Тюркского совета.

"Мы обсудим с коллегами вопросы, связанные с устойчивым экономическим развитием наших стран", - написал Джаббаров.

Отметим, что в 10-м заседании министров экономики стран Тюркского совета в Баку примут участие официальные представители тюркских государств, в том числе министр торговли Турции Мехмет Муш, генсек Тюркского совета Багдад Амреев, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, министр экономики и финансов Кыргызстана Акылбек Жапаров, замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадрыддин Абидов, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni