Парламент Грузии примет закон об ипотечных облигациях

БАКУ / Trend / - Парламент Грузии на нынешней сессии примет закон об ипотечных облигациях, передает Trend со ссылкой на грузинский парламент.

Как сообщается, новый законопроект определяет значение залога недвижимого имущества, которое необходимо для выпуска ценных бумаг.

После принятия нового закона коммерческие банки смогут выпускать облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, что увеличит объем ликвидных продуктов на местном рынке активов.

Как сообщается, в Грузии нет специального законодательного режима, который регулировал бы выпуск обеспеченных облигаций. Традиционные средства обеспечения собственности (залог, ипотека), определенные Гражданским кодексом, не являются оптимальным и полезным инструментом в этом отношении. На основании законопроекта в Грузии можно будет разместить особый вид облигаций – так называемые закрытые облигации, которые считаются надежным банковским продуктом на международных финансовых рынках.

«Облигации с покрытием (ипотечные облигации) обеспечены требованиями коммерческого банка к кредитованию (в основном ипотечными ссудами), которые юридически отделены от других активов банка и могут быть исполнены только для удовлетворения требований держателей облигаций», – говорится в документе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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