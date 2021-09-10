Рост цен на топливо стал одной из причин двузначной инфляции в Грузии
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Энергетическая инфраструктура Азербайджана сделает его будущим поставщиком водорода в Европу - посол США
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ВС Азербайджана и Турции продолжают совместные учения групп подводного нападения и обороны (ФОТО/ВИДЕО)
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