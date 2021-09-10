Доходы от туризма в Грузии достигли пика

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев 2021 года Грузия получила 505 миллионов долларов дохода от туризма, сообщает Trend со ссылкой на Нацбанк Грузии.

Этот сумма составляет 93 процента от доходов по туризму, которые Грузия получила в 2020 году в целом.



По данным Нацбанка, доходы от туризма достигли пика в июле, составив 205 миллионов долларов.

В августе 2021 года в Грузию совершено 266 544 международных визита, что на 510,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что хотя этот показатель и выше прошлогоднего, но он более чем на 70 процентов меньше показателя за август 2019 года, то есть до начала пандемии коронавируса.

Согласно документу, больше всего поездок в Грузию в августе 2021 года было совершено по воздуху – 156 101, на следующем месте путешествия по суше – 107 156, по железной дороге – 2 691 и по морю – 596.

В тройке лидеров среди посетителей-иностранцев – Россия, Турция, Украина.

Отметим, что в августе из России в Грузию прибыло 39 909 посетителей,

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)