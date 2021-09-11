В Грузии выросла выручка от экспорта текстиля

БАКУ /Trend/ - Выручка от экспорта текстиля в Грузии за 7 месяцев 2021 года выросла с 61,4 миллиона долларов до 95,7 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии (Геостат).

По данным Геостата, в январе – июле 2021 года выручка от экспорта текстиля увеличилась на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, основными направлениями экспорта являются:

Турция – 75,9 миллиона долларов;

Азербайджан – 8,1 миллиона долларов;

Армения – 5 миллионов долларов;

Германия – 1,5 миллиона долларов;

Россия – 551 тысяча долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)