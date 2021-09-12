Грузия уменьшила импорт лекарств

БАКУ /Trend/ - Грузия уменьшила объем импорта лекарственных препаратов, но при этом стоимость импортированной в страну продукции выросла, сообщает Trend со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии (Геостат).

В частности, по данным Геостат, если в январе – июле 2020 года в страну поступило всего 179,5 тонны лекарств на сумму 188,5 миллиона долларов США, то импорт 161,8 тонны этой продукции за аналогичный период текущего года составил 209,9 миллиона долларов США.

Из них 5,4 тонны лекарственных препаратов на сумму 203,7 миллиона долларов были упакованы, а остальная продукция (156,5 тонны) на сумму 6,2 миллиона долларов была поставлена неупакованной.

По объему экспорта упакованных лекарственных средств в Грузию в январе – июле 2021 года лидерами были:

Турция – 27,6 миллиона долларов;

Германия – 24,6 миллиона долларов;

Венгрия – 19,6 миллиона долларов;

Франция – 18,5 миллиона долларов;

Украина – 10,7 миллиона долларов.

Топ-10 стран, поставляющих в Грузию неупакованные лекарства, выглядит следующим образом:

Индия – 1,6 миллиона долларов;

Китай – 1,3 миллиона долларов;

Латвия – 789,5 тысячи долларов;

Украина – 707,4 тысячи долларов;

Италия – 674,6 тысячи долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)