Грузинская компания по сборке коттеджей открывает новый завод

БАКУ /Trend/ - Грузинская компания по сборке деревянных коттеджей kohi.ge в ближайшее время откроет новый завод в Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На предприятии будет установлено современное оборудование.

По словам основателя компании Ираклия Ломидзе, на первом этапе здесь будут работать около 50-60 человек. Завод также будет производить оборудование для коттеджей.



"Мы приобрели новое большое здание в Тбилиси и откроем современный завод. На данном этапе мы готовим здание к установке оборудования. Суммарные инвестиции в проект составляют около пяти миллионов евро. Их большая часть приходится на банковские кредиты", - сказал Ломидзе.



Отметим, что компания занимается сборкой деревянных коттеджей по финской технологии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)