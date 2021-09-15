Национальный банка Грузии принял решение касательно ставки рефинансирования

БАКУ /Trend/ - Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10 процентов, сообщает Trend со ссылкой на Нацбанк Грузии.

Согласно данным, уровень инфляции в августе составил 12,8 процента при целевом показателе 3 процента. Регулятор связывает увеличение уровня инфляции с растущими с начала года мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также с повышением стоимости транспортировки импортированных продуктов.

Нацбанк признает, что инфляция остается серьезной глобальной проблемой в последнее время, и траектория роста цен во многих развитых и развивающихся странах намного превзошла прогнозы.

Несмотря на недавнее укрепление обменного курса, в августе рост цен на импортную продукцию в Грузии увеличился до 18,7 процента в год, что значительно превышает рост цен на местную продукцию (8,2 процента).

«Учитывая, что вклад временных факторов в инфляцию будет по-прежнему решающим и в то же время монетарная политика находится в фазе ужесточения, Комитет решил сохранить ставку на текущем уровне», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, до конца 2021 года инфляция останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года.

Следующее заседание Комитета монетарной политики состоится 27 октября.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9 процентов, затем сократилась до 8 процентов в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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