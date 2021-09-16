Грузия увеличила импорт новых шин

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года Грузия потратила 45,9 миллиона долларов на импорт новых (39,5 миллиона долларов) и изношенных (6,4 миллиона долларов) шин, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт изношенных шин снизился на 13,5 процента, а импорт новых шин увеличился на 9,4 процента.

Как сообщили в Геостат, в топ-3 экспортеров изношенных шин в Грузию входят:

Германия – 2,1 миллиона долларов;

Япония – 1,2 миллиона долларов;

Швейцария – 940,3 тысячи долларов.

Что касается экспортеров новых шин в Грузию, то это:

Китай – 15 миллионов долларов;

Турция – 5,5 миллиона долларов;

Япония – 3,3 миллиона долларов.

Следует отметить, что за первые 7 месяцев 2021 года экспорт новых шин Грузией составил 8,1 миллиона долларов. В основном Грузия экспортировала новые шины в Нидерланды (1,7 миллиона долларов), Великобританию (1,4 миллиона долларов) и Ирландию (967 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)