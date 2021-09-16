В Казахстане убрано 85,7 % уборочной площади зерновых и зернобобовых культур
На 16 сентября 2021 года по республике убрано 13,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 85,7 % от их общей уборочной площади.
Об этом, как передает в четверг Trend cо ссылкой на МИА «Казинформ», сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
При средней урожайности 9,1 ц/га намолочено 12,5 млн тонн зерна.
В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, убрано 10,3 млн га, что составляет 89 % уборочной площади. Намолочено 8,6 млн тонн, урожайность 8,4 ц/га.
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