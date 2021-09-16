ФАО и ЕС продолжают поддерживать грузинских фермеров и производителей

Бизнес 16 сентября 2021 23:05 (UTC+04:00)
ФАО и ЕС продолжают поддерживать грузинских фермеров и производителей

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Европейский союз (ЕС) полностью привержены поддержке грузинских фермеров и производителей, сообщили Trend в ФАО.

"На фоне кризиса COVID-19 ЕС, ФАО и Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии (MEPA) объединились с целью разработки механизма финансирования для поддержки грузинских фермеров в борьбе с пандемией. В период с марта по декабрь 2020 года в рамках программы было предоставлено 132 совместных гранта на общую сумму до 8,5 миллиона лари (2,7 миллиона долларов) грузинским фермерам, предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу в сельской местности", – сказали в ФАО.

Согласно источнику, в 22 муниципалитетах Грузии фермеры получили комплекты для капельного орошения, сельскохозяйственную и другую технику. Эти гранты являются частью более широкой инициативы ЕС по поддержке грузинских фермеров в рамках Европейской программы соседства для развития сельского хозяйства и сельских районов (ENPARD).

"Евросоюз и ФАО в рамках программы EU4Business поддерживают внедрение в Грузии системы сертификации семян и саженцев для улучшения их качества, приближения грузинских питомников к европейским стандартам и повышения доверия к местным производителям", – отметил источник.

При поддержке того же проекта в Грузии недавно была создана Грузинская ассоциация семян и саженцев (GEOSSA).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Mila6197935

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