В Грузии предупредили о возможном росте цен на хлеб

Бизнес 17 сентября 2021 08:00 (UTC+04:00)
В Грузии предупредили о возможном росте цен на хлеб

БАКУ /Trend/ - В октябре 2021 года цены на хлеб в Грузии могут вырасти на 10 тетри (3,22 цента).

Об этом сообщил глава Ассоциации хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, неблагоприятные прогнозы по сокращению запасов пшеницы в Грузии могут через несколько месяцев отразиться на ценах на хлеб.

"Эти цены складываются из многих составляющих, в том числе стоимости муки, дрожжей, затрат на транспортировку и оплату труда. Мы делаем все возможное, чтобы цены на хлеб были относительно стабильными. Они могут измениться в следующем месяце", - сказал Долидзе.

Глава ассоциации считает, что цены на хлеб не вырастут, если государство подключится к программе субсидирования.

"Мука, ​​производимая на наших заводах, стала дороже. Разница по сравнению с ценой на муку, ввозимую из России, составляет пять - шесть лари (1,61–1,93 доллара)", - сказал Долидзе.

Глава Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии Леван Силагава считает, что тенденции на местном рынке напрямую связаны с мировым рынком.

"Согласно анализу, опубликованному министерством сельского хозяйства США, прогнозы на урожай снижаются в восьми странах - производителях пшеницы, включая Россию. Сокращение составляет 10 миллионов тонн, в то время как мы импортируем большую часть пшеницы из России. Россия ввела новый плавающий налог на пшеницу в июле, и теперь он составляет 49 долларов за тонну вместо 25. Мы работаем с поставщиками", - сказал Силагава.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Mila61979356

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