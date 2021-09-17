Грузия сократила экспорт золота

Бизнес 17 сентября 2021 22:27 (UTC+04:00)
Грузия сократила экспорт золота
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Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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