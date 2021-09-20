В Грузии наблюдается рост индекса экспортных цен

Бизнес 20 сентября 2021 19:40 (UTC+04:00)
В Грузии наблюдается рост индекса экспортных цен
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