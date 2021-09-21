ЕС продолжает поддерживать Грузию в развитии экспорта

БАКУ /Trend/ - В целом баланс между ЕС и Грузией в торговле сельскохозяйственными товарами остается положительным, сообщили Trend в представительстве ЕС в Грузии.

"Фрукты, орехи, вино и уксус по-прежнему остаются лидерами в импорте из Грузии. Однако некоторые грузинские продукты, обладающие наибольшим экспортным потенциалом, отсутствуют в основном экспорте Грузии в ЕС – это живой крупный рогатый скот, цитрусовые и баранина", – отметил источник.

В представительстве ЕС сообщили, что в основном из Грузии в страны ЕС поставляются сухофрукты, свежие или охлажденные овощи и фрукты (включая ягоды), чай, лавр и др.

Согласно информации, до сих пор экспорта цитрусовых из Грузии в страны ЕС не наблюдалось.

"ЕС является основным торговым партнером Грузии, на долю которого приходится 27 процентов ее общего объема торговли. Продолжающееся открытие рынка ЕС для большего количества грузинских товаров постоянно предлагает Грузии новые возможности для экспорта и получения доходов", – сказал источник.

Как отметил источник, малые и средние предприятия (МСП) составляют основу грузинской экономики, и ЕС продолжает обеспечивать финансирование, обучение и поддержку в сфере экспорта Грузии в рамках своей инициативы EU4Business.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)