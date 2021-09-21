Азербайджан сократил импорт лекарственных препаратов из Грузии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе - августе 2021 импортировал из Грузии 289,8 тонны лекарственных препаратов на сумму 10,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, импорт лекарственных препаратов сократился на 17,9 процента, или 63,2 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе - августе 2021 года товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 689,5 миллиона долларов.

Товарооборот между двумя странами вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

При этом грузинский экспорт в Азербайджан вырос за год на 22,1 процента - до 347 миллионов долларов, а импорт - на 4,2 процента - до 342,4 миллиона долларов.

Азербайджан с долей в 7,9 процента в общем товарообороте с Грузией занял четвертое место среди основных торговых партнеров этой страны после Турции, России и Китая.

Доля Азербайджана в грузинском экспорте составила 13,3 процента. По этому показателю Азербайджан занял третье место в числе основных торговых партнеров Грузии после Китая и России.

При этом доля Азербайджана в грузинском импорте составила 5,6 процента. Азербайджан по этому показателю занял пятое место в числе основных торговых партнеров Грузии после Турции, России, Китая и США.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)