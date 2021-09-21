Стоимость суверенных облигаций Грузии возросла

Бизнес 21 сентября 2021 12:11 (UTC+04:00)
Стоимость суверенных облигаций Грузии возросла
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