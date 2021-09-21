БАКУ /Trend/ - Казахстан рассматривает возможность увеличения поставок зерна в Китай, передает Trend со ссылкой на казахстанское правительство.

Как отметил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев на заседании кабмина, прогнозируемый объем валового сбора указанных культур составит порядка 16 миллиона тонн при средней урожайности 10,1 центнера с гектара.

«Отмечу, что прогнозируемые объемы производства зерновых и зернобобовых культур с учетом переходящих остатков прошлых лет позволят полностью обеспечить внутренние потребности страны», - сказал Карашукеев.

По его словам, в новом сезоне основные поставки казахстанской пшеницы и муки будут направлены на традиционные рынки, а именно в страны Средней Азии, Иран и Афганистан.

«За счет высокого качества зерна возможно увеличение отгрузок пшеницы в Китай», - отметил министр.