Грузия обнародовала данные об импорте из Китая

БАКУ / Trend / - В период с января по август 2021 года Грузия импортировала из Китая 25 339 тонн плоского проката из нелегированной плакированной стали или стали с покрытием на сумму 24,4 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

За этот период Грузия также импортировала из Китая 4 722 тонны подвижного оборудования на сумму 41,6 миллиона долларов и 6 530 тонн новых резиновых пневматических шин на сумму 16,8 миллиона долларов.

Кроме того, Грузия закупила в Китае 7,2 тонны вакцин, крови и иммунных препаратов на сумму 24,2 миллиона долларов, а также 134,1 тонны автоматов обработки данных и их агрегатов на сумму 12,8 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукцию на сумму 519,4 миллиона долларов, что составляет 8,6 процента от общего экспорта страны.

Между тем, экспорт Китая в Грузию достиг 421,8 миллиона долларов, что составляет 16,2 процента от общего объема грузинского импорта.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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