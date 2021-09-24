Венгерская компания планирует экспортировать узбекскую продукцию

Бизнес 24 сентября 2021 17:43 (UTC+04:00)
Венгерская компания планирует экспортировать узбекскую продукцию

БАКУ/Trend/- Венгерская кондитерская фабрика Urbán és Urbán Kft заинтересована в экспорте стеклянной тары, кондитерской продукции, алкогольной продукции, а также электротехническая продукция Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на ТПП Узбекистана.

Об этом говорилось на встрече Председателя ТПП Узбекистана Адхама Икрамова с учредителем и диреткором Urbán és Urbán Kft Тибором Урбаном.

В свою очередь иностранная сторона также проявила заинтересованность в организации шоу-рума узбекской продукции на территории своей фабрики.

Urbán és Urbán Kft была основана в 1981 году Тибором Урбаном.

Основным профилем компании является производство неаполитанских, фаршированных вафель, сладкого печенья, медовых пушедлик и сырных талеров.

Компания с оборотом в миллион долларов, в которой первоначально работало несколько человек, теперь является крупнейшей в Венгрии кондитерской компанией.

В прошлом году чистые продажи компании приблизились к 24,6 миллиона долларов.

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