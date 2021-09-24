Грузия увеличила экспорт фундука

БАКУ /Trend/ - В период с 1 августа по 23 сентября Грузия экспортировала 7,2 тысячи тонн фундука на сумму 31,3 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу грузинского минсельхоза.

Экспорт фундука в количественном выражении вырос на 42 процента, или 2,1 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а в стоимостном - на 10 процентов, или на 2,8 миллиона долларов.

По информации ведомства, грузинский фундук в основном экспортируется в страны Европы и соседние государства.

В первую десятку стран по импорту грузинского фундука в указанный период вошли: Италия - 3 662 тонны, Германия - 945 тонн, Армения - 443 тонны, Испания - 411 тонн, Чехия - 263 тонны, Польша - 209 тонн, Украина - 171 тонна, Ирак - 120 тонн, Беларусь - 113 тонн, Литва - 110 тонн.

Грузия экспортировала в Россию 104 тонны фундука.

Сбор урожая фундука стартовал в Грузии в начале августа. По информации ведомства, в этом году в стране планируют собрать 65-70 тысяч тонн фундука.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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